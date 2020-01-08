محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تستعد وزارة الآثار بالتعاون مع محافظة القاهرة وعدد من الجهات المعنية لإتمام عملية نقل الموميات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.
وتواصل محافظة القاهرة في هذا الإطار الانتهاء من عملية تطوير متحف الحضارة تمهيدًا لاستقبال المومياوات الملكية والبالغ عددها 22 مومياء ملكية بالإضافة إلى عدد من التوابيت ومقتنيات هذه المومياوات.
ومن المقرر أن تجري عملية النقل خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء أعمال التطوير مباشرة، والتي تشمل تطوير ميدان التحرير والطريق المؤدي إلى متحف الفسطاط وسور مجرى العيون وعين الصيرة ومنطقة الجيارة بمصر القديمة وذلك بإزالة العشوائيات والعشش على الأسطح ودهان العمائر.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا لاستقبال 22 مومياء ملكية.. ننشر تفاصيل أعمال تطوير متحف الحضارة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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