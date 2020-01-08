بدء المرحلة الأولى للربط الكهربائي بين مصر والسودان الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

قال المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ستقوم بوضع الجهد على خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان من محطة محولات توشكى الأسبوع القادم، وفقًا للاتفاق مع الجانب السوداني على بدء المرحلة الأولى من الربط بقدرة 50 ميجاوات.

وأضاف "عزت"، فى تصريحات لمصراوي، أن المرحلة الثانية من الربط بين البلدين يجري حاليًا الاستعداد لها من خلال الاتفاق على توريد وتركيب أجهزة حديثة تساهم في رفع كفاءة الخطوط حتى تستوعب نقل القدرات التي سيتم تزويدها لـ١٥٠ميجاوات، قائلا:"تنفيذ المرحلة الثانية ربما يستغرق عامًا".

ونجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي ممثلة في المنطقة الجنوبية، من إنجاز تنفيذ مشروع إنشاء خط الربط الكهربائي مع السودان على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهت تنفيذ المشروع منها الأحداث السياسية التي شهدتها السودان مؤخرًا، وكذلك الطبيعة الجغرافية الصعبة التي كانت تعوق تنفيذ وإنشاء الخطوط والأبراج.

Advertisements

ويضم خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان 300 برج على الأراضي المصرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 56 مليون دولار التي تخص الجانب المصرى.

ويسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء، إضافة إلى أن الخدمة التي ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى و بأفضل جودة وفقًا للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.

وكان من المقرر أن تبدأ وزارة الكهرباء تصدير الطاقة إلى السودان بداية من مارس الماضى بقدرات أولية 100 ميجاوات ترتفع إلى 300 ميجاوات عبر خط ربط مشترك يبدأ من محطة محولات "توشكى 2"، متجها إلى أرقين (معبر حدودي بين مصر والسودان على بعد 850 كيلومترا شمال العاصمة السودانية) بجهد 220 كيلوفولت، تزداد فى المرحلة الثانية إلى 500 كيلوفولت.

وتمتلك مصر قدرات ضخمة تمكنها من تصدير الكهرباء لعدة دول بعد تحقيق 25% فائضا من الطاقة، كما أنها مرتبطة كهربائيًا مع ليبيا والأردن وفلسطين، وتسعى إلى الربط مع السعودية وأوروبا.