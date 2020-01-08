برعاية السيسي.. 10 معلومات عن مبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة البيئة حملة جديدة تحت عنوان "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وينشر الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن المبادرة الجديدة على النحو التالي:

- تأتي الحملة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- تستهدف تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

- تسلط الضوء على دور الشباب في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر في العمل البيئي.

- تعتمد المبادرة على مواصلة جهود وإجراءات مواجهة تلوث الهواء منها أنشطة تحسين جودة الهواء ودعم وسائل رصد نوعية الهواء.

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- تستهدف المبادرة دعم وتعزيز الهدف الرقمي الذي تم وضعه -لأول مرة- في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" " والتي تهدف لخفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030.

- تم زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط 102 محطة ومن المستهدف الوصول إلى 120 محطة بحلول عام 2030 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية.

- تستهدف الحملة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- تستهدف الحملة دعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية بما يحقق الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية كحق أصيل للأجيال القادمة.

- بدأت الحملة أنشطتها بتشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.

- وقعت البيئة مع التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون لدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية.