أخبار مصر | محافظ القاهرة يطالب بتأجيل موعد نقل المومياوات إلى الفسطاط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يطالب بتأجيل موعد نقل المومياوات إلى الفسطاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القيادات الأمنية، بتأجيل خط سير المومياوات إلى نهاية شهر فبراير بدلًا من يناير الجاري.

وأوضح "عبدالعال" خلال اجتماع المحلي التنفيذي للمحافظة بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات العاصمة، أن خط سير المومياوات غير جاهز بشكل جيد، ولا يليق بهذا الحدث الضخم التي تشهده البلاد.

وأكد أن هناك العديد من العقارات غير مجهزة بالطلاء الموحد، بداية من ميدان سيمون إلى طريق الفسطاط، تمهيدًا لنقل المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف الحضاري بمنطقة الفسطاط.

