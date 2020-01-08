أخبار مصر | تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات الأمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات الأمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت مبارايات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز أمس الثلاثاء، بـ3 مبارايات هامة، حيث واجه بيراميدز الإسماعيلي، والإنتاج الحربي لعب أمام المصري، بينما واجه أسوان فريق الجونة، ولم تؤثر على ترتيب جدول الدوري.

ترتيب جدول الدوري بعد فوز بيراميدز

وفاز بيراميدز على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف، وبنفس النتجية حقق الإنتاج الحربي فوزًا غاليًا على المصري البورسيعيد، بينما تعادل أسوان والجونة بنتيجة إيجابية، وترتقي الفرق في جدول الدوري.

جدول الدوري

ووصل بيراميدز للمركز الخامس في ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما فاز على الإسماعيلي، الذي تجمد رصيده عند النقطة 14 بالمركز 11.

الإنتاج الحربي والمصري في جدول الدوري

وارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 17 نقطة في المركز السابع من ترتيب جدول الدوري، بينما احتل المصري المركز 8 برصيد 15 نقطة.

ترتيب جدول الدوري بعد مبارايات أمس الثلاثاء:

الأهلي 30 نقطة.

المقاولون 26 نقطة

الزمالك 21 نقطة.

الاتحاد 20 نقطة.

سموحة 17 نقطة.

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بيراميدز 17 نقطة.

الإنتاج 17 نقطة.

إنبي 15 نقطة.

المصري 14 نقطة.

الحدود 14 نقطة.

الإسماعيلي 14 نقطة.

الجيش 11 نقطة.

نادي مصر 11 نقطة.

الجونة 12 نقطة.

طنطا 10 نقاط.

المقاصة 10 نقاط.

أسوان 8 نقاط.

دجلة 6 نقاط.