أخبار مصر | طلب إحاطة حول استخدام الدفايات: "تؤدي للوفاة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول استخدام الدفايات: "تؤدي للوفاة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن خطورة استخدام الدفايات غير المطابقة للمواصفات على المواطنين.

وقالت آمال، إن الأسر اتجهت إلى شراء "الدفايات" في الفترة الأخيرة بسبب برودة الجو، دون التأكد من خامتها وصناعتها أو بلد المنشأ ومراجعة الضمان الخاص بالجهاز.

وأضافت النائبة البرلمانية، أنه منذ أيام شهدنا حادثة تسبب مدفأة كهربائية في مقتل طالب بالصف الأول الثانوي، فى 6 أكتوبر، بعدما استغرق في النوم بجانبها عقب إغلاقه جميع منافذ الحجرة، فسحبت المدفأة الأكسجين من الهواء الموجود بالغرفة، وتسببت في اختناقه.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذا الحادث لم يكن الأول، وهناك العديد من الحوادث المشابهة، خاصة وأنها تسبب حدوث ماس كهربائي، ونشوب حرائق، وازاد الأمر بسبب شراء دفايات غير مطابقة للمواصفات بسبب رخص سعرها وانعدام الرقابة على السوق.

وأشارت إلى أن مركز السموم بطب الإسكندرية حذر من تسرب غاز أول أكسيد الكربون المعروف بـ"القاتل الصامت" من الأجهزة المنزلية، خاصة إن استنشاقه يؤدي إلى الوفاة، فهو عديم اللون، ينبعث من وحدات التدفئة المنزلية، حيث يمنع غاز أول أكسيد الكربون نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا، ويعمل على مهاجمة الأنسجة، ويؤدي إلى تلف دائم في المخ لعدة أسابيع، وموجود عادةً بالشوايات الكهربائية والدفايات وسخانات الغاز.