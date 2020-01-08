أخبار مصر | هل تجب الزكاة في أموال القُصَّر التي تدار في التجارة؟

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ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر من سائل يقول "هل تجب الزكاة في أموال القُصَّر التي تدار في التجارة؟".

أجاب جمعة في فتوى له، أن جمهور العلماء يرى أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر؛ لأن عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في المال لا تفرق بين الصغير والكبير، ولأن الزكاة حقٌّ يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر، وهذا ما عليه الفتوى.



ويشترط لوجوب الزكاة في المال أن يكون فائضًا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية وأن يبلغَ هذا المالُ النصابَ ويَحُولَ عليه الحولُ القمري، ويخرج عليه ربع العشر، ويُخرجها عنه وليه.