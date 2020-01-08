أخبار مصر | حكم شراء شقة عن طريق البنك.. علي جمعة يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم شراء شقة عن طريق البنك.. علي جمعة يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء من سائل يقول "ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.

أجاب جمعة، في فتوى له، أن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

