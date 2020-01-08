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أخبار مصر | تعرف على تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports الأولى والثانية على القمر الصناعي Nile Sat 2020

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تردد قناة KSA Sports الأولى والثانية على القمر الصناعي Nile Sat 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل تردد تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports الأولى والثانية، لمشاهدة كأس الأمير على تردد القمر الصناعي المصري نايل سات.

قناة السعودية الرياضية KSA Sports 

تهتم قناة السعودية الرياضية KSA Sports  ببناء الشباب السعودي رياضياً وعقلياً، وتقدم كل ما هو جديد وحصري، في مجال والتثقيف الرياضي، وبناء جيل متميز وقوي قادر على تخطي الصعاب، وتعمل على تثقيف الشباب السعودي، وتحفيزه على الإشتراك في المنافسات الرياضية.

قناة السعودية الرياضية KSA Sports  المميزة

وتعد قناة السعودية الرياضية KSA Sports الأشهر بالسعودية والمتميزة في عرض محتوي رياضي متنوع، من أهمها الدوري السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

محتوى قناة السعودية الرياضية KSA Sports 

وتقدم قناة السعودية الرياضية KSA Sports مجاناً بدون إشتراك، وتبث بطولة سوبر كلاسيكو المملكة، والدورة الرباعية بالسعودية والدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد، في بث مباشر للمباريات مع مجموعة من المسابقات الآخري، سواء جماعية أو فردية والتي تقام بالمملكة السعودية أو خارجها.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الرياضية السعودية الأولى 2020

 

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القمر الصناعي   التردد       الاستقطاب   معامل الترميز  

   

نايل سات                12149     أفقي          27500 

    

نايل سات      12284     عمودي         27500

      

نايل سات        12015     عمودي        27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عاية الجودة HD

القمر الصناعي      التردد    الاستقطاب     معامل الترميز

النايل سات      12284          عمودي   27500

العرب سات      12149   أفقي  27500

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الكلمات الدلائليه
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