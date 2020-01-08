أخبار مصر | إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الحركة الملاحية والأنشطة البحرية بالميناء.

حيث أكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وإنها تسير بصورة طبيعية ويتم المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.