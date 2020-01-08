مصر | "لهو الأطفال" يتسبب في ذبح سمكري سيارات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لهو الأطفال" يتسبب في ذبح سمكري سيارات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخص مصرعه على يد عاطل، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في السلام.

وتبلغ لقسم شرطة السلام ثان باستقبال مستشفى السلام للمدعو حسن 31 عاما سمكري سيارات ومقيم مساكن المحمودية دائرة القسم توفي إثر إصابته بجرح طعني أسفل الرقبة ونزيف دموي حاد حول الرئة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وبصحبته شقيقه المدعو محمد 27 عام عامل دوكو سيارات ومقيم بذات العنوان وبين كل من: محمد 32 عاما عاطل ومقيم مساكن اسبيكو 1300 -دائرة القسم والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 3530 لسنة 2017م السلام ثان " ضرب " مصاب بجرح متهتك بالجمجمة وقطع جزئي بالأذن اليسرى، قطع داخلي بالغضروف، وفاطمة 25 عاما ربة منزل ومقيمة 10 - مساكن المحمودية دائرة القسم.

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وتبين أن المشادة بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة استعانت خلالها الرابعة بالثالث " صديق زوجها " وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات وقام الثالث بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.