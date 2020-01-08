مصر | "وش إجرام".. سقوط عاطل بأسلحة نارية و"كوكتيل مخدرات" بقنا

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا قيام عاطل سبق اتهامه في عدد 5 قضايا "مخدرات، خيانة أمانة، سلاح أبيض، تبديد" - ومقيم بدائرة مركز شرطة قوص بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر "غير المرخصة" والمواد المخدرة، متخذًا من محل إقامته بدائرة مركز شرطة قوص بنطاق أمن قنا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه، وبحوزته الآتي: عدد 8 قطع سلاح ناري، عبارة عن 4 بنادق خرطوش، 2 فرد خرطوش، 2 فرد رصاص، وكمية من المواد والأقراص المخدرة، عبارة عن 500 جرام لمخدر الهيروين، 300 جرام لمخدر الأفيون، 200 جرام لمخدر الحشيش، 150 جرام لمخدر الشابو، عدد 70 قرص مخدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

