مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو بانجو وسلاح ناري بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو بانجو وسلاح ناري بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر البانجو و600 قرص مخدر وسلاح ناري بدمياط.
ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط، في ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت واحد كيلو جرام"، مبلغ مالي، وهاتف محمول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط، في ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت واحد كيلو جرام"، مبلغ مالي، وهاتف محمول.
وكما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور وبحوزته عدد 600 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالي، ةهاتف محمول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.