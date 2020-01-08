مصر | "قلب ميت".. يقتل شقيقته ويرمي جثتها على الطريق بالفيوم



وتبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم بالعثور على جثة لسيدة مجهولة في العقد الثالث، مُلقاه على جانب طريق أسيوط الغربي دائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجني عليها ربة منزل- مُقيمة بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها مزارع مُقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن "الفيوم والمنيا" تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لخلافات أسرية فعقد العزم على التخلص منها، وفي سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراجها بزعم أنه سوف يقوم بعلاجها بمحافظة القاهرة، وبتاريخ الواقعة قام باصطحابها وبرفقته زوجة شقيقه - ربة منزل بسيارة ملاكي قيادة سائق - مُقيم بذات العنوان وأثناء سيرهم بالطريق المُشار إليه طلب من السائق التوقف وقام بإنزال المجني عليها عنوة من السيارة وطعنها بالسكين وتخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور.