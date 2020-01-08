مصر | "قلب ميت".. يقتل شقيقته ويرمي جثتها على الطريق بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قلب ميت".. يقتل شقيقته ويرمي جثتها على الطريق بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم بالعثور على جثة لسيدة مجهولة في العقد الثالث، مُلقاه على جانب طريق أسيوط الغربي دائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن "الفيوم والمنيا" تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لخلافات أسرية فعقد العزم على التخلص منها، وفي سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراجها بزعم أنه سوف يقوم بعلاجها بمحافظة القاهرة، وبتاريخ الواقعة قام باصطحابها وبرفقته زوجة شقيقه - ربة منزل بسيارة ملاكي قيادة سائق - مُقيم بذات العنوان وأثناء سيرهم بالطريق المُشار إليه طلب من السائق التوقف وقام بإنزال المجني عليها عنوة من السيارة وطعنها بالسكين وتخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور.
وبمواجهة زوجة شقيقه والسائق بما جاء باعترافاته أقرا بها ونفيا سابقة علمهما بمخططه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.