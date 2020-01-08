مصر | استغاثة مسنة تنقذها من أيدي مسجل خطر بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استغاثة مسنة تنقذها من أيدي مسجل خطر بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد وضبط مرتكب واقعة التعدي على مسنة بمسكنها بغرض السرقة بالإسكندرية.

وتبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بأنه أثناء تواجد ربة منزل – مسنة بمسكنها الكائن بأحد العقارات بدائرة القسم، قام مجهول بالطرق على باب الشقة فقامت بفتح الباب وعقب ذلك فوجئت بقيامه بمباغتتها بالضرب على رأسها مستخدمًا زجاجة مياه غازية فأحدث إصابتها بجرح بالجبهة، فاستغاثت بالأهالي وهرب.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك"- مُقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه في قضية سلاح ومحكوم عليه فيها غيابيًا بالحبس لمدة شهر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيلًا، وأضاف أنه نظرًا لسابقة علمه بتواجد المجني عليها بمفردها داخل الشقة وكبر سنها فعقد العزم على سرقتها والاستيلاء على ما لديها من أموال، ولكنه لم يتمكن لاستغاثتها بالأهالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

