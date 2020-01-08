مصر | "الداخلية" تضبط تاجري أسلحة وذخائر في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط تاجري أسلحة وذخائر في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسيوط.

ونجحت الإدارة العامة للأسلحة والذخائر بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج لقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر "غير المرخصة"، وذلك في كمين أعد لضبطهما، أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما بالطريق الصحراوي أسيوط القاهرة قادمين من محافظة سوهاج اتجاه القاهرة، وبحوزتهما الآتي: بندقية آلية، عدد 5 خزن فارغة، وعدد 3262 طلقة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر "غير المرخصة" بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

