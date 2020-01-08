مصر | "5 قضايا تهريب" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "5 قضايا تهريب" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في إحكام السيطرة على المنافذ وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالي:
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع – بلاستيك– خشب مكسر– سجائر– حديد خردة- مستحضرات تجميل- كرتون بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من ثلاثة ملايين جنيه.
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 1 قضية.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 823 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 245 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 10 قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع – بلاستيك– خشب مكسر– سجائر– حديد خردة- مستحضرات تجميل- كرتون بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من ثلاثة ملايين جنيه.
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 1 قضية.
في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط 1 قضية.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد 32 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، مخالفات، سرقة، سائقين.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 823 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 245 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 10 قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.