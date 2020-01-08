مصر | "5 قضايا تهريب" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

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في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع – بلاستيك– خشب مكسر– سجائر– حديد خردة- مستحضرات تجميل- كرتون بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من ثلاثة ملايين جنيه.

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في إحكام السيطرة على المنافذ وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 1 قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط 1 قضية.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 32 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، مخالفات، سرقة، سائقين.