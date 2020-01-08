مصر | ضبط شخص لإدارته شركة تحويل أموال "دون تراخيص" بالقاهرة

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بني سويف "مستأجر شقة بدائرة القسم، وبحوزته 16200 دولار أمريكي، دفتر سند صرف باسم شركة للتحصيل، دفتر قبض باسم ذات الشركة.

وبمناقشته اعترف باستغلاله الشقة المشار إليها كمقر لشركة "بدون ترخيص" للتحويلات المالية، وذلك بقصد تحصيل المبالغ المالية من الأشخاص المقيمون داخل البلاد لتحويلها إلى ذويهم بدولة عربية خارج السوق المصرفي، من خلال معاونة شريكيه المقيمان بتلك الدولة، مقابل خصم نسبة من مبلغ التحويل، وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

