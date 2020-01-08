مصر | ضبط شخص لإدارته شركة تحويل أموال "دون تراخيص" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لإدارته شركة تحويل أموال "دون تراخيص" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإدارة شركة تحويل أموال بدون ترخيص وبحوزته مبالغ مالية بالنزهة.
وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بني سويف "مستأجر شقة بدائرة القسم، وبحوزته 16200 دولار أمريكي، دفتر سند صرف باسم شركة للتحصيل، دفتر قبض باسم ذات الشركة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمناقشته اعترف باستغلاله الشقة المشار إليها كمقر لشركة "بدون ترخيص" للتحويلات المالية، وذلك بقصد تحصيل المبالغ المالية من الأشخاص المقيمون داخل البلاد لتحويلها إلى ذويهم بدولة عربية خارج السوق المصرفي، من خلال معاونة شريكيه المقيمان بتلك الدولة، مقابل خصم نسبة من مبلغ التحويل، وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.