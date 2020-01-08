مصر | سقوط مرتكبي واقعة سرقة 10 أجهزة تابلت مدرسي بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مرتكبي واقعة سرقة 10 أجهزة تابلت مدرسي بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على مرتكبي واقعة سرقة 10 أجهزة تابلت من داخل إحدى المدارس وإعادة المسروقات.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من مديرة إحدى المدارس بدائرة القسم باكتشافها سرقة 10 أجهزة تابلت من داخل المدرسة عملها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط عدد 9 أجهزة تابلت "المستولى عليهم" بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط جهاز "تابلت" من متحصلات الواقعة لدى عمليهما "سيىء النية" – مقيم بدائرة القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.