مصر | أسفل منزلهما.. ضبط شقيقين لتنقيبهما عن الآثار بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسفل منزلهما.. ضبط شقيقين لتنقيبهما عن الآثار بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شقيقين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلهما بالوايلي.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة قيام شخصَيْن "شقيقين" بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنن الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملكهما، وتم العثور على حفرة بعمق 3 أمتار وقطرها 120سم وأدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

