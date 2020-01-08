مصر | حملات مفاجئة للمرور على الطرق السريعة والصحراوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مفاجئة للمرور على الطرق السريعة والصحراوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة للمرور، تواجدها بالطرق السريعة والصحراوية، بجانب نشر القوات الأمنية، والدراجات البخارية، وسيارات الدفع الرباعي، وسيارات الإغاثة المرورية، لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

وكما كثفت الحملات من نشر رجال مباحث المرور على المواقف، تحت إشراف العميد فواد الطيب مدير المباحث، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتواجد المروري وشن الحملات المرورية على المخالفين.

وشدد مساعد الوزير، على ضرورة شن حملات تعاطي المخدرات أثناء القيادة، وذلك عن طريق إجراء تحليل للسائقين المشتبه في أمرهم، وكذلك حملات الحد من تجاوز السرعات، ورفع الدراجات المتروكة بجوار المنشآت والميادين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير بالتواجد المروري الجدي والفعال على الطرق السريعة لتسيير وتسهيل الحركة المرورية.