شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، برفقة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

وشدد «إسماعيل» خلال اجتماعه مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصحي بمحافظة البحر الأحمر، وشركات المقاولات المُنفذة للمشروعات، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من التنفيذ وبأعلى جودة ومراجعة الجداول الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات.

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وخلال الزيارة، تفقد نائب وزير الإسكان، ومرافقوه، محطة المعالجة بطاقة 90 ألف م3/ يوم، والتى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 30 ألف م3/ يوم، وذلك من خلال بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وهيئة الإنتاج الحربي، كما تفقدوا عدداً من روافع الصرف الصحى الرئيسية والفرعية، والتى تخدم مدينة الغردقة، حيث تم توجيه الشركات المنفذة واستشارى المشروع، بتكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء في الأوقات المحددة.

وعقد نائب وزير الإسكان، اجتماعاً مع اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بحضور الجهات المعنية، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، والتنسيق بين الوزارة والمحافظة لمتابعة البرامج الزمنية للتنفيذ.

من جهته، أكد اللواء عمرو حنفى، استمرار الدعم والتنسيق اللازم، والعمل على تذليل العقبات لإنهاء المشروعات في المواعيد المحددة، كما أصدر تعليماته للجهات المعنية بالمحافظة، بضرورة الانتهاء من التنسيقات المطلوبة لعمل الغابات الشجرية اللازمة لمشروعات إعادة استخدام المياه المُعالجة، وذلك في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى تشغيل المشروع، والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم إنفاقها بتلك المشروعات.