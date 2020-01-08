شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد محطة المعالجة بالبحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، خلال زيارة لمحافظة البحر الأحمر، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

واستهل إسماعيل، ومرافقوه، زيارتهم للمحافظة، بعقد اجتماع مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، وشركات المقاولات المُنفذة للمشروعات، لمتابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومراجعة الجداول الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من التنفيذ وبأعلى جودة.

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وتفقد نائب وزير الإسكان، لشؤون البنية الأساسية، ومرافقوه، محطة المعالجة بطاقة 90 ألف م3/يوم، والتي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 30 ألف م3/يوم، وذلك من خلال بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الإنتاج الحربي، كما تفقدوا عددًا من روافع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، والتى تخدم مدينة الغردقة، حيث تم توجيه الشركات المنفذة واستشارى المشروع، بتكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء في الأوقات المحددة.

وخلال زيارته لمحافظة البحر الأحمر، عقد نائب وزير الإسكان، اجتماعًا مع اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بحضور الجهات المعنية، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، والتنسيق بين الوزارة والمحافظة لمتابعة البرامج الزمنية للتنفيذ.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استمرار الدعم والتنسيق اللازم، والعمل على تذليل العقبات لإنهاء المشروعات في المواعيد المحددة، كما أصدر تعليماته للجهات المعنية بالمحافظة، بضرورة الانتهاء من التنسيقات المطلوبة لعمل الغابات الشجرية اللازمة لمشروعات إعادة استخدام المياه المُعالجة، وذلك في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى تشغيل المشروع، والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم إنفاقها بتلك المشروعات.

وتوجه محافظ البحر الأحمر بالشكر لوزير الإسكان، على سرعة استجابته لمطالب المحافظة، وتكليف قيادات الوزارة، بتفقد مشروعات المياه والصرف الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومتابعة الجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات لخدمة سكان محافظة البحر الأحمر.

نائب وزير الاسكان يتفقد محطة المعالجة بالبحر الأحمر