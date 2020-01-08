شكرا لقرائتكم خبر عن «موزاييك الإسكندرية» يعرض قطعتين نادرتين بمناسبة عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض مسؤولو صفحة متحف الموزاييك – تحت الإنشاء – على موقع «فيس بوك»، باعتباره أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط في معبدالرأس السوداء بمنطقة باب شرقى وسط الإسكندرية، قطعتى فسيفساء نادرتين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وجاءت القطعة الأولى بعنوان «ذهب.. لبان.. مر» هدايا المجوس احتفالا بميلاد المسيح عليه السلام، وهي عبارة عن فسيفساء بيزنطية من كنيسة سانت ماريا بتراستيفير في روما بإيطاليا، تصور المجوس وهم يقدمون هداياهم «الذهب واللبان والمر»، هذه الهدايا التي جسدت حياة السيد المسيح، الذهب ويشير إلى مكانته فقد كان يعطى كهدايا للملوك، واللبان وهو يرمز إلى الكهنوت والعبادة، والمر وهو الهدية الثالثة ويرمز إلى الألم ويشير إلى آلام المسيح التي سيعيشها على الأرض. وكانت هذه الهدايا الثمينة لحكمة من الله تعالى حتى يستطيع يوسف النجار الإنفاق على رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وجاءت القطعة الثانية مستهلة ببيت شعر لأحمد شوقى «ولد الرفق يوم مولد عيسى والمروءات والهدى والحياء.. وأزدهى الكون بالوليد وضاءت بسناه من الثرى الأرجاء» وهى فسيفساء ميلاد السيد المسيح من مصلى دير الراهبات من أتباع القديس بينديكت بولاية ميسورى في الولايات المتحدة الأمريكية.