شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات منتهية التراخيص بأكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة الحصري، أسفرت عن التحفظ على عدد من المعدات وإزالة العديد من الإشغالات بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

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وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتوجيه باستمرار الحملات تباعاً لتشمل أنحاء المدينة كافة، وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والقضاء على الملامح العشوائية بالمدينة.

وأضاف الشربيني أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بعدة مناطق بالمدينة، أسفرت عن إزالة العديد من الإعلانات العشوائية والإعلانات منتهية التراخيص.

وطالب رئيس جهاز المدينة، المخالفين، بسرعة التوجه إلى مقر الجهاز لإتمام إجراءات التعاقد وتجديد تراخيص الإعلانات المنتهية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة، وأنه لا تهاون في إزالة أي مخالفات أو تعديات بالمدينة، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أي مخالفة أو تعدٍ تنفيذاً للقانون.

حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات منتهية التراخيص بأكتوبر