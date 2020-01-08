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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار: تنفيذ 1392 وحدة «إسكان اجتماعي» بالفيوم الجديدة في 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 1392 وحدة (58 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة الفيوم الجديدة خلال 2019، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت.
وأضاف المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم الانتهاء أيضاً من تنفيذ مشروع محطة محولات الفيوم الجديدة بقدرة (120م.ف.أ)، وكذا الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام لعدد 64 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من أعمال المرافق.
وأشار صميدة إلى أنه تم الانتهاء من تخطيط وتصميم المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة بمساحة 720 فدانا بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة وتضم منطقة صناعات صغيرة ومتوسطة، وجارٍ طرح أعمال المرافق لهذه المنطقة، وتنفيذ مجمع صناعى بهذه المنطقة على مساحة 51 فدانا.
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