شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير: «المصري اليوم» تتصدر الصحف المصرية في الاهتمام بقضايا التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت كلية التربية في جامعة الاسكندرية درجة الماجستير للباحث هاني خميس محمود أحمد، عن الرسالة التي تم مناقشتها أمس بعنوان «اتجاهات الصحف المصرية حيال بعض قضايا التعليم: دراسة تحليلية نقدية»، حيث تكونت لجنة المناقشة من الدكتورة عواطف عبدالرحمن استاذ الصحافة المتفرغ في جامعة القاهرة رئيسا، والدكتور شبل بدران استاذ علم الاجتماع التربوي المتفرغ بكلية التربية عضوا، والدكتور سامي نصار استاذ أصول التربية المتفرغ بكلية الدراسات العيا للتربية بجامعة القاهرة عضوا .

وعرض الباحث في رسالته إلى صحف مصرية على رأسها جريدة «المصري اليوم» وتناولها لقضايا التعليم خلال الفترة من 2006 وحتى 2016 ولمدة 10 سنوات إلى جانب صحف الأهرام والأهالى والوفد .

وقال الباحث في رسالته أن الإعلام بوسائله المتعددة في المجتمعات المختلفة يؤدي دورا هاما في كافة المجالات والميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية، ويتزايد هذا الدور أهمية في الدول النامية التي تحتاج إلى استخدام كافة الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة لديها، ويمثل مجال التعليم بمستوياته المختلفة أحد المجالات الرئيسة التي يمكن للإعلام أن يؤدي فيها دورا واضحا منتجا، وأن يتكامل دوره مع دور الأجهزة التعليمية من أجل التصدي لقضايا التعليم ومشكلاته وتقديم الحلول لها .

وأضاف :«تعد الصحافة الورقية من أهم وسائل الإعلام لما لها من سعة انتشار وإمكانية حفظها وتداولها بين عدد كبير من القراء، وقدرتها على متابعة أحداث الساعة، لذا دائما ما ينعكس على صفحاتها متطلبات المجتمع ومشكلاته وقضاياه وخاصة قضايا التعليم ولذلك تحتم أن تكون مرآه صادقة ومعبرة عن نبض هذا المجتمع، مشيرا إلى أن الصحافة تقوم بدور تربوي مهم في مواجهة قضايا التعليم ومشكلاته باعتبار أن التعليم قضية مجتمعية مهمة وركيزة أساسية من ركائز التقدم والرقي لما يلعبه التعليم من دور في الحراك الاجتماعي والاقتصادي للفرد من ناحية وفي تحقيق أهداف التنمية والتطور للمجتمع من ناحية أخرى.

Advertisements

واعتمد الباحث في الدراسة على أسلوب تحليل المحتوي كأحد أساليب البحث العلمي وذلك لتحديد اتجاهات الصحف المصرية حيال قضايا التعليم محل الدراسة فقام بتصميم استمارة تحليل المحتوي التي تم في ضوئها جمع المعلومات الخاصة بالبحث وتحليلها، مشيرا إلى أن «المصري اليوم» نشرت خلال الـ10 سنوات الأخيرة 1973 مقالا مرتبطا بالتعليم مقابل 1076 في الأهرام و923 في الوفد و442 في الأهالي بمجموع 4800 مقالاً .

أما عن قضايا التعليم محل الدراسة فقد رصد الباحث أهم القضايا التعليمية خلال فترة الدراسة، وتبين وجود أربع قضايا رئيسة استحوذت على اهتمام مختلف تيارات الصحافة المصرية، كما تميزت باستمرارية معالجتها لها واحتلت صحيفة المصري اليوم المرتبة الأولي في الاهتمام بهذه القضية، ثم جاءت جريدة الأهالي في المرتبة الثانية على الرغم من أنها جريدة أسبوعية، ثم الأهرام، ثم الوفد اليومي، وأخيرا الوفد الأسبوعي، وفى القضية الثانية وهى ديمقراطية التعليم، احتلت أيضاً صحيفة المصري اليوم المرتبة الأولي أيضا في الاهتمام بهذه القضية ثم صحيفة الأهالي الأسبوعي، ثم الأهرام اليومي، وأخيرا الوفد اليومي فالأسبوعي، وفي القضية الثالثة وهي تنامي دور القطاع الخاص في التعليم احتلت صحيفة المصري اليوم المرتبة الأولي في الاهتمام بهذه القضية، ثم جاءت صحيفة الوفد اليومي في المرتبة الثانية ثم صحيفة الأهالي الأسبوعي، ثم الأهرام اليومي، وأخيرا الوفد الأسبوعي .

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى القضية الرابعة عن «ازدواجيات التعليم» فإن الاهتمام بهذه القضية كان ضعيفا من جانب الصحف محل الدراسة، ولكن جاءت صحيفة الأهالي الأسبوعية في المرتبة الأولي من حيث الاهتمام بهذه القضية، ثم صحيفة المصري اليوم، ثم صحيفة الوفد اليومي، ثم صحيفة الأهرام اليومي، وأخيرا الوفد الأسبوعي .

واختتم الباحث دراسته التحليلية بقوله: اقتربت صحيفة المصري اليوم بعض الشيء من الفكر اليساري المعارض، ولعل ذلك يرجع إلى الكتَاب اليساريين الذين تركت الصحيفة لهم التعبير عن آرائهم على صفحاتها بلغة صحفية أقل حدة مما عليها في صحيفة الأهالي، فعلي سبيل المثال كلا من صحيفة المصري اليوم والأهالي اتفقتا في كثير من المقالات على رفض تنامي القطاع الخاص في التعليم على الرغم من أن صحيفة المصري اليوم في الأساس صحيفة خاصة تنتمي إلى الفكر الليبرالي حيث تعد صحيفة المصري اليوم هي الصحيفة الأكثر اهتماما بقضايا التعليم من بين الصحف محل الدراسة، وهناك بعض الكتاب عبروا عن موقفهم من القضايا التعليمية حتى وإن كانت تختلف مع أيديولوجية الصحف التي ينتمون إليها مثل لبيب السباعي في الأهرام، وزكي السعدني في الوفد، وسليمان جودة وهشام شوقي في المصري اليوم .

وقال أنه ثبت من خلال الدراسة أن توصيف الصحف المصرية بأنها قومية وحزبية ومستقلة هو توصيف يشوبه شئ من القصور، لأنه وإن كان جائزا من ناحية الشكل فإنه في حقيقة الأمر لا يعبر عن حقيقة واقعية، فالصحف المصرية محل الدراسة لم تعبر في غالب الأحيان عن قضايا التعليم وفقا لأيديولوجيتها أو توجهها، بل إن معظمها كان يسير في اتجاه واحد الداعم لسياسة الحكومة التعليمية .