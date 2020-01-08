شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح الأربعاء، استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الطقس السيئ، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

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وتتعرض الاسكندرية منذ ٥ ايام لموجة من الطقس السيئ والعواصف مصحوبة بأمطار غزيرة وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الرصدة الجومائية أكدت استمرار سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن، مؤكدًا جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.