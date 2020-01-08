شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 شاب وفتاة يزورون معالم المنيا الأثرية والسياحية ضمن «اعرف بلدك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن بدء برنامج قطار الشباب، ضمن سلسلة رحلات «اعرف بلدك»، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة، بهدف توعية الشباب بأهمية المناطق السياحية، وتعريف الشباب بتاريخ بلدهم.

أوضح مندي عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن البرنامج سيبدأ خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 30 مارس القادم، بواقع 10 أفواج، بإجمالي 1000 شاب وفتاة.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير عام إدارة السياحة، إن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي الأثري والسياحي وتنشيط السياحة الداخلية، ويتضمن زيارة الأماكن السياحية والأثرية بالمنيا وهى بنى حسن الأثرية عبر رحلة نيلية، ثم تونا الجبل ومتحف ملوى، ثم تل العمارنة والبهنسا ودير جبل الطير، مشيرا إلى قيام مرشد سياحي من إدارة السياحة بمرافقة الوفود أثناء الزيارات.