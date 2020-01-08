شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرارين لرئيس مصلحة الضرائب المتهم في قضية رشوة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر، الأربعاء، قرارين لعبدالعظيم حسين عبدالعظيم، رئيس مصلحة الضرائب السابق، والمتهم في قضية رشوة، القرار الأول بشأن تسكين مبنى مدينة الإسماعيلية المدمج ويعمل به اعتباراً من 30 ديسمبر 2019، والثاني بشأن تسكين مبنى مدينة دمياط الجديدة ويعمل به اعتباراً من 31 ديسمبر 2019.

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وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس عبدالعظيم حسين عبدالعظيم، ومحاسبين قانونيين، لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيق، ووجهت النيابة لهم تهمة تقديم وأخذ رشوة مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

وكانت ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.