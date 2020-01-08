أخبار مصر | برلماني: آليات جديدة للحكومة في زراعة الأرز للحفاظ على المياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: آليات جديدة للحكومة في زراعة الأرز للحفاظ على المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مشهور، إن محصول الأرز يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتي تسهم بشكل كبير في حل مشكلة نقص الغذاء، علاوة على دوره الحيوي في كيفية تخفيف الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير الفائض، مشيرًا إلى زيادة المساحات المزروعة بمحصول الأرز بنسبة 25% بعد إدخال الأصناف الجديدة من الأرز الجاف، مشيرا إلى استنباط أصناف الأرز الهجين والأرز السوبر والتي يمكنها تحمل نقص مياه الري وريها على فترات متباعدة بما يوفر بشكل كبير في استهلاك مياه الري، واستحداث طريقة صناعية جديدة لرى الأرز، تستهدف زيادة الإنتاج وتقلل من استهلاك المياه، وهي تكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية.
وأضاف النائب البرلماني، أنه رغم عدم وجود معوقات في تطبيق نظام الرى بالأمطار الصناعية فإضافة لأنها ترفع من مُعدلات الإنتاج وتوفر في استهلاك المياه فإنها أيضًا يسهُل تنفيذها باستخدام الطاقة الشمسية ما يُعد تنمية مستدامة حقيقة للزراعة المصرية، إلا أن التجربة لم تشهد توسعًا في مصر رغم نجاحها وأهميتها البالغة.
وقال مشهور، إن محصول الأرز يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتي تسهم بشكل كبير في حل مشكلة نقص الغذاء، علاوة على دوره الحيوي في كيفية تخفيف الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير الفائض، مشيرًا إلى زيادة المساحات المزروعة بمحصول الأرز بنسبة 25% بعد إدخال الأصناف الجديدة من الأرز الجاف، مشيرا إلى استنباط أصناف الأرز الهجين والأرز السوبر والتي يمكنها تحمل نقص مياه الري وريها على فترات متباعدة بما يوفر بشكل كبير في استهلاك مياه الري، واستحداث طريقة صناعية جديدة لرى الأرز، تستهدف زيادة الإنتاج وتقلل من استهلاك المياه، وهي تكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية.
وأضاف النائب البرلماني، أنه رغم عدم وجود معوقات في تطبيق نظام الرى بالأمطار الصناعية فإضافة لأنها ترفع من مُعدلات الإنتاج وتوفر في استهلاك المياه فإنها أيضًا يسهُل تنفيذها باستخدام الطاقة الشمسية ما يُعد تنمية مستدامة حقيقة للزراعة المصرية، إلا أن التجربة لم تشهد توسعًا في مصر رغم نجاحها وأهميتها البالغة.