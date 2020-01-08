أخبار مصر | برلماني: آليات جديدة للحكومة في زراعة الأرز للحفاظ على المياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: آليات جديدة للحكومة في زراعة الأرز للحفاظ على المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بجهود الحكومة للحفاظ على مساحات الأرز المزروعة وبذات الوقت خفض الاستهلاك من المياه والاعتماد على آليات جديدة للزراعة للحفاظ على المياه في ظل الفقر المائي.

وقال مشهور، إن محصول الأرز يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتي تسهم بشكل كبير في حل مشكلة نقص الغذاء، علاوة على دوره الحيوي في كيفية تخفيف الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير الفائض، مشيرًا إلى زيادة المساحات المزروعة بمحصول الأرز بنسبة 25% بعد إدخال الأصناف الجديدة من الأرز الجاف، مشيرا إلى استنباط أصناف الأرز الهجين والأرز السوبر والتي يمكنها تحمل نقص مياه الري وريها على فترات متباعدة بما يوفر بشكل كبير في استهلاك مياه الري، واستحداث طريقة صناعية جديدة لرى الأرز، تستهدف زيادة الإنتاج وتقلل من استهلاك المياه، وهي تكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية.