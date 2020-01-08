أخبار مصر | أوكرانيا تكشف سبب تحطم إحدى طائراتها في إيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تكشف سبب تحطم إحدى طائراتها في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بيانًا كشفت فيه أن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة يعني أنها تعرضت لانفجار.

وكانت الخارجية الأوكرانية، قد أعلنت مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار الخميني بإيران.

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وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.

وأشارت الوكالة، إلى ان الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.