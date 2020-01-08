"سامي" يطلب تطليق زوجته: "بتشغل أغاني وترقص في الحمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "سامي. ي" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، لتضرره من تصرفاتها، والطريقة التي تتصرف بها أثناء وجوده معها في المنزل؛ قائلاً: "مراتي بتسمع الأغاني في الحمام".

يقول "سامي" 33 سنة، في دعواه: تزوجت من "دعاء. م"، 30 سنة، فقبل التقدم لخطبتها كان لدى شعور بالحب الشديد تجاهها، فمنزل أسرتها يجاور منزلنا، الأمر الذي زاد من تمسكي بها، وبالفعل تقدم لخطبتها وبعد أشهر قليلة انتقلنا لمنزل الزوجية، حيث استمر زواجنا عامين ونصف.

يضيف الزوج: بعد أشهر قليلة من الزواج بدأت ألاحظ تصرفات زوجتي الغريبة، التي علمت لاحقًا أنها كانت تقوم بذات التصرفات بمنزل أسرتها، فبدأت بالحديث معها حول الأمر، ومع مرور الوقت لم تكن تلتزم برغبتي في تغير تصرفاتها وسلوكها، ولشدة حبي لها، كررت حديثي ونصحي لها؛ بتشغل أغاني وبترقص عليها في الحمام و24 ساعة قدام المراية".

Advertisements

أشار الزوج: لم أعد أتحمل أن أرى زوجتي بهذه الطريقة، فذهبت لبعض شيوخ الأزهر، ونصحني البعض بإحضارها لرؤيتها وتحصينها، وبالفعل عرضت الأمر عليها لكنها رفضت، فلجأت إلى ضربها وإهانتها فهربت إلى منزل أسرتها.

لفت صاحب الدعوى: قمت بزيارة أهل زوجتي، وعرضت الوضع عليهم، لكنهم رأوا أن ما تقوم به تصرفات طبيعية ولا تستوجب كل هذه المشاكل الأسرية، فعرضت عليهم الطلاق لكنهم رفضوا، ولم أجد أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس كي أتمكن من وضع نهاية لهذه التصرفات التي لا يقبلها أي رجل شرقي.

يختتم الزوج: أقمت بالفعل دعوى تطليق للضرر من زوجتي، وقد حملت رقم 753 لسنة 2019، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.