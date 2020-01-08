مصر | "فيديو على الفيسبوك".. صاحب محل يتهم زوجته بسرقة 90 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيديو على الفيسبوك".. صاحب محل يتهم زوجته بسرقة 90 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم صاحب محل زوجته بسرقة 90 ألف جنيه من شقته، ومغادرتها المنزل رفقة شقيقها، بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت تداولت بعض الصفحات الإلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيديو بشأن الادعاء باختفاء إحدى المواطنات (ربة منزل، مقيمة بالعمرانية بمحافظة الجيزة) في 28 ديسمبر الماضي، وبرفقتها شقيقها يبلغ من العمر 14 عاما.

وبالفحص والتحري تبين أنه في 29 ديسمبر الماضي تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية من صاحب محل، مقيم بدائرة القسم، باتهام زوجته "سالفة الإشارة إليها" بسرقة مبلغ مالي 90 ألف جنيه، من منزل الزوجية ومغادرتها برفقة شقيقها.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكان السيدة وشقيقها.