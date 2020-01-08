"مياه القاهرة": عودة المياه خلال ساعات لـ13 منطقة بعد قطع الخدمة عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن أعمال الإصلاحات في الخط الرئيسي بطريق مسطرد القديم والذي تعرض للكسر المفاجئ اليوم من المقرر لها ان تنتهي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف الشيمي، في تصريحات لمصراوي، أن المياه ستعود للمناطق المنقطعة عنها بشكل تدريجي بعد انتهاء عمليات الإصلاح خلال ساعات.

Advertisements

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت عن حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي بطريق مسطرد القديم مما سيترب علية قطع الخدمة في عدة مناطق.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أم المناطق التي ستنقطع عنها الخدمة هي (النزهة الجديدة، الكوربة، هليوبليس، سانت فاطيما، منطقة الحجاز، وجامع الفتح، خلف الكلية الحربية، شارع فريدة سمكية، منطقة عين شمس الشرقية والغربية، منطقة المسلة، خارج المطرية، والهايكستيب.

وأكدت الشركة أنها تعمل على إصلاح العطل بكامل جهدها، كما تم توفير عربيات مياه في هذه المناطق.