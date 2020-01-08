الشطة كلمة السر.. حل لغز سرقة "التكاتك" في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رغم استخدام كثيرين لـ"الشطة" لسرقة مركبات الـ"توك توك" والتي انتهت بهم خلف القضبان إلا أن عاطلا ظن أن إتقانه تلك الحيلة سيحول دون سقوطه في قبضة الشرطة، أعد كيسا يحوى "شطة" وحدد ضحيته لكن الصدفة حالت دون ذلك وسقط في قبضة الشرطة.

تلقى رئيس قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالشروع في سرقة "توك توك" من قائده بمنطقة جسر المنوات بمركز الحوامدية إلا أن يقظة مالكه أفسدت خطة المتهم.

التحريات الأولية تشير إلى أن المتهم تخصص في تنفيذ وقائع سرقةالدراجات النارية بإلقاء "شطة" في وجه قائديها، وجرى اقتياده إلى القسم لاستجوابه الوقوف على نشاطه وإجمالي الوقائع التي ارتكبها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.