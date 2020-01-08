أمن الجيزة عن اختفاء سيدة بالعمرانية: "سرقت جوزها وهربت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة فيديو تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء سيدة منذ 10 أيام بمحافظة الجيزة.
تحريات ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت إلى عدم صحة ما تداوله البعض، وتبين أن السيدة تقيم بمنطقة العمرانية، وحرر زوجها "صاحب محل" محضرا ضدها اتهمها بـ"سرقت شقى عمري وهربت مع شقيقها".
وتبين أن السيدة استولت على مبلغ 90 ألف جنيه من منزل الزوجية، وغادرت رفقة أخيها "14 سنة" يوم 28 ديسمبر الماضى.
ويكثف ضباط فرقة الطالبية والعمرانية جهودهم لتحديد مكان اختباء السيدة وشقيقها لضبطهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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