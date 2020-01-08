"كواليس جريمة منشأة القناطر وإغلاق طريق (القاهرة - السويس)".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

سيارة طائشة وسقوط السور.. نجاة أسرة من الموت أعلى محور صفط اللبن

لم تمر سوى 24 ساعة على حادث تصادم جامعة القاهرة المروع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص حتى شهدت محافظة الجيزة واقعة جديدة أعلى محور صفط اللبن المعروف بـ"محور الموت".

تلقى العميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى المحور وسقوط جزء من السور الحديدي.

زيجتان عرفي وعشيق.. مفاجآت في جريمة الزوج المخدوع وحسناء المناشي

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في مقتل سائق على يد مطلقته التي استعانت بعشيقها وزوجها السابق لقتله بشكل مأساوي في جريمة أضحت حديث أهالي مركز منشأة القناطر.

بلاغ ورد لمركز منشأة القناطر بالجيزة بانتشال جثة لرجل مجهول في العقد الرابع من مياه نهر النيل بدائرة المركز وبها حز حول الرقبة وجروح قطعية بالوجه، وتبين أنه سائق يدعى "محمد" 37 سنة.

"قتلت زوجها العرفي بحقنة هواء".. تفاصيل جريمة منشأة القناطر في الجيزة

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تفاصيل صادمة كشفت عنها التحقيقات في مقتل سائق عُثر على جثته بمياه نهر النيل في محافظة الجيزة.

بلاغ ورد لمركز منشأة القناطر بالجيزة، بانتشال جثة لرجل مجهول في العقد الرابع من مياه نهر النيل بدائرة المركز، وبها حز حول الرقبة وجروح قطعية بالوجه، وتبين أنه (سائق- 37 سنة).

خنقاه وقيداه بالحبال.. كشف تفاصيل العثور على جثة سائق ملقاة بأحد الطرق بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق "توك ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز "مكبل اليدين"، وضبط مرتكبي الواقعة.

"سجن القناطر" يستقبل رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال بعيد الميلاد

ستقبل سجن القناطر نساء، عدداً من رجال الدين المسيحي، لإقامة الصلوات، وتقديم بعض الهدايا للنزيلات المسيحيات، ومشاركتهن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2020.

بـ 46 كيلو جرام.. ضبط عصابة لتصنيع وتدوير الحشيش بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية، لقيامهم بإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش، وبحوزتهم أكثر من 46 كيلو جرام من المواد المخدرة، ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.

بدءًا من اليوم.. إغلاق طريق "القاهرة – السويس" الصحراوي 10 أيام

أعلنت الإدارة العاملة للمرور، إغلاق طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي، مع إجراء تعديل في حركة المرور، إلى طريق الخدمة، ومنه إلى المحور البديل، بداية اليوم الثلاثاء، ولمدة 10 أيام.