مصر | "رمى شطة في وشه".. سقوط عاطل لشروعه في سرقة توكتوك بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رمى شطة في وشه".. سقوط عاطل لشروعه في سرقة توكتوك بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل حال شروعه في سرقة توك توك، بأسلوب إلقاء "شطة" على وجه قائده، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من القبض على عاطل حال شروعه في سرقة توك توك من قائده عن طريق إلقاء شطة في وجهه.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وجار مناقشة المتهم واستكمال التحقيقات أمام العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، لبيان ارتكابه وقائع أخرى من عدمه.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.