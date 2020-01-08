مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حريق شقق الحوامدية وسقوط عصابة غسيل الأموال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حريق شقق الحوامدية وسقوط عصابة غسيل الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت أعلى محور صفط اللبن

أنقذت العناية الإلهية أسرة كاملة من الموت "أم و3 أطفال"، إثر وقوع حادث مروري، أعلى محور صفط اللبن، وسقوط جزء من السور الحديدي، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

عقوبات رادعة لمسؤولين أهملوا في تغيير سماعات ذوي القدرات بالإسماعيلية

عاقبت المحكمة التأديبية، اليوم، مديرة سابقة بمركز تأهيل لغوي وضعاف السمع ودار لحضانة المعاقين بالإسماعيلية بغرامة تعادل ٦ أضعاف أجرها، وخصمت أجر شهرين من راتب مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وغرمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية سابقًا بضعفي أجرها الوظيفي، لاتهامهم بالتقاعس عن تحديث جهاز السمعات طراز fm المخصص لعلاج الأطفال المعاقين بالمركز، برغم عدم صلاحيته للعلاج، وتأثيره السلبي على حالة الأطفال.

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بسبب خلافات أسرية.. شقيقان يشعلان النيران في شقتيهما بالحوامدية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقتين في الطابقين الثالث والرابع بأحد العقارات منطقة مخزن الأنابيب بنطاق قسم شرطة الحوامدية.

الإدارية العليا: شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية تعد حجة لثبوت الجنسية

قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، بأن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أيًا كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها.

التحقيق مع تشكيل عصابي غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

بدأت النيابة العامة التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بالقاهرة غسـلوا قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

