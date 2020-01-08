شكرا لقرائتكم خبر عن ورود وحلوى هدايا مسلمين للأقباط أمام الكنائس في الاحتفال بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الآلاف من الأقباط، الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد، وحرص المحافظون ومديرو الأمن والقيادات التنفيذية والشعبية على المشاركة فى القداس وتقديم التهنئة للأقباط.

فى الإسكندرية، قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد، قبل بدء القداس فى مقر البطريركية، وكان على رأس المُهنئين المحافظ اللواء محمد الشريف.

وفى البحيرة، شهد المحافظ اللواء هشام آمنة، قداس عيد الميلاد، وقال الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح وتوابعها إن الاحتفال بعيد الميلاد، هو سلام على الأرض وفرح وسرور للإنسان.

وفى المنوفية، قدم المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون التهنئة للأنبا بنيامين أسقف المحافظة خلال زيارته للمطرانية بشبين الكوم.

فى القليوبية، حرص المحافظ على زيارة مطرانية بنها لتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس أسقف مطرانية بنها وقويسنا، واستقبل عدد من الشباب المسلم من ممثلى المجتمع المدنى، الأقباط أمام عدد من الكنائس بالشيكولاته والزهور.

وفى الشرقية، زار المحافظ الكنيسة الإنجيلية بمدينة الزقازيق لتقديم التهنئة للقس وائل نشأت راعى الكنيسة ولأبناء الطائفة الإنجيلية.

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وفى أسيوط، زار المحافظ اللواء عصام سعد إيبارشيات مراكز منفلوط والقوصية وديروط والدير المحرق والإنجيلية الأولى لتقديم التهانى للأقباط، مؤكدًا على عمق العلاقات بين المسلمين والأقباط

وفى السويس، قدم المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر التهنئة للأقباط فى كنيسة مار جرجس بمدينة الصباح بحى فيصل واستقبله الأنبا بموا أسقف المحافظة وقيادات الكنيسة.

وفى شمال سيناء، زار المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة مطرانية ضاحية السلام بالعريش لتهنئة الأقباط وكان فى استقبالهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى.

وفى سوهاج، قدم المحافظ التهنئة للأقباط فى مطرانيات الأرثوذكس، والكاثوليك، والإنجيليين بمدن سوهاج، وأخميم، والبلينا، وجرجا، وطما، وطهطا، كما زار المحافظ الأطفال الأيتام بجمعية بيت الرحمة المسيحية بمدينة سوهاج، وقدم لهم التهنئة بالعيد ووزع العيديات والحلوى عليهم.

وفى الأقصر، زار المحافظ المستشار مصطفى ألهم، كاتدرائية السيدة العذراء مريم وقدم التهنئة للأقباط بالعيد، ووزع أعضاء حزب مستقبل وطن الورود والهدايا على المواطنين داخل وخارج الكنائس والأديرة.

وفى بنى سويف، زار المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بمدينة بنى سويف لتهنئة الأطفال بعيد الميلاد المجيد، حيث داعبهم وصافحهم، واستمع معهم للأغانى ووزع عليهم العيديات والهدايا.

وفى أسوان، قدم المحافظ اللواء أشرف عطية التهنئة للأقباط بكاتدرائية الأرثوذكس وكان فى استقباله الأنبا هدرا، مطران أسوان وقساوسة وكهنة الكاتدرائية.