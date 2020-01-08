شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: ملف الاستثمار على أجندة اهتمامات الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الاستثمار يأتى على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، منوهًا بقراره الصادر بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ تهدف إلى سرعة حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، وكذا الترويج للمشروعات الاستثمارية الكبرى.

وأضاف «مدبولى»، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مساء أمس الأول، بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، ونيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، ومحمد فريد، رئيس البورصة، أن من اختصاصات اللجنة، اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في الدولة، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار العام، ووضع سياسات للترويج، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار، مستدركًا: «سنبدأ قريبًا مجموعة من الاجتماعات مع كبار المستثمرين في القطاعات كافة، لنسمع منهم رؤيتهم عن بيئة الاستثمار وكذا المشكلات والعقبات التي تواجههم ومقترحاتهم لدفع عجلة الاستثمار».

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وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على إنشاء البورصة المصرية للسلع، إذ أشار «مصيلحى» إلى إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة، بالاشتراك بين الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة، بإجمالى نسبة مساهمة 50%، ومساهمين محتملين آخرين من ذوى الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى، والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.

وأضاف «مصيلحى» أن إقامة بورصة السلع تأتى في إطار العمل على إنشاء سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعضها، نظرًا لعدم وجود سعر استرشادى للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع؛ بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها.

وأوضح «فريد»، أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضرة يهدف إلى خلق سوق تكون جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية.