شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس ضبط رئيس «الضرائب السابق» في «التجمع الخامس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة كواليس القبض على عبدالعظيم حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، بتهمة الرشوة، مساء الخميس الماضى، بمعرفة ضباط هيئة الرقابة الإدارية.

قالت المصادر- طلبت عدم الكشف عن هويتها- إن حسين تم إلقاء القبض عليه بعد خروجه من أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس، عقب وجوده بصحبة اثنين من أصدقائه- مسؤولين سابقين كبار بالمصلحة- ولديهم مكاتب محاسبة حاليًا (قطاع خاص)، وعندما استعد للقيام وودعهما سلمه أحدهما مظروفًا من المال.

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وحسب المصادر، تم إلقاء القبض على رئيس المصلحة السابق عقب خروجه من الفندق متجها إلى سيارته لقيادتها عائدًا إلى منزله بعد قضاء سهرته بالفندق مع صديقيه، أحدهما رئيس الإدارة المركزية السابق للحسابات المالية بالمصلحة وخرج إلى المعاش مؤخرًا، حيث وجد معه مظروفًا يحتوى على 100 ألف جنيه، وتم سؤاله عنها في نفس وقت خروجه من الفندق، وأكد أنها تخصه، وكان أقرضها لأحد أصدقائه على سبيل «السلف».

وفى هذه الأثناء احتجز ضباط آخرون من الرقابة الإدارية من كانوا معه بالفندق، واقتادوهم إلى مقر للهيئة، بينما تم اصطحاب عبدالعظيم إلى منزله، وتم تفتيشه ليتم العثور على مبلغ من المال يقدر بنحو 200 ألف جنيه، وتم سؤاله عنها، فأفاد بأنها حصيلة بيع أرض كانت مملوكة له، كما تم الحصول على 4 بذلات جديدة من منزله- وفقًا للمصادر.

وقالت المصادر إنه تم الاتصال بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستئذانه وإخطاره قبل القبض على رئيس مصلحة الضرائب السابق، ووافق بدوره على إتمام الإجراءات القانونية، وتحريك الدعوى الجنائية، وأضافت أنه جرى مراقبة عبدالعظيم حديثًا، خاصة أن هناك محاسبين وسطاء في قضية الرشوة المتهم فيها، والإيعاز له باستغلال منصبه بإسقاط ضرائب مستحقة على إحدى الشركات.

على صعيد متصل، قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة المالية إن قرار الوزير بتكليف رضا عبدالقادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة، يأتى بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون.