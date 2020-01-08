شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية الجمعة بعد إغلاقه 28 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، افتتاح كنيس «إلياهو هانبى» المعبد اليهودى فى الإسكندرية، بعد غد، الجمعة، بعد انتهاء أعمال الترميم التى بدأت منتصف عام 2017 واستمرت عامين ونصف العام، موضحاً أنه من المقرر أن يحضر الافتتاح الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار والسياحة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، و25 سفيراً أجنبيا فى مصر، ورئيسا الطائفة اليهودية فى الإسكندرية والقاهرة.

وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن تكلفة أعمال الترميم بلغت 68 مليون جنيه تحملتها الدولة، وتم تنفيذها على يد خبراء ترميم من الوزارة، وشملت ترميم 25 شمعداناً و15 نجفة والمذبح والمصلى والأسفار ولفائف التوراة، والزخارف والعناصر الخشبية والنحاسية ونظم الإضاءة والتأمين والإنذار، والتدعيم الإنشائى للمبنى والترميم المعمارى الدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط المزخرفة.

ويقع المعبد اليهودى فى شارع النبى دانيال ويعد من أقدم وأشهر معابد اليهود فى الإسكندرية ويتعدى بناؤه 166 سنة وشُيد فى عام 1354، إلا أنه تعرض للقصف من الحملة الفرنسية على مصر وأعيد بناؤه فى عام 1850 بمساهمة من أسرة محمد على.