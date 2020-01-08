شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المقر الرئيسي للرقابة على المصنفات الفنية بعد التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مقر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بشارع قصر العينى، وذلك بعد التطوير وإعادة التأهيل ليصبح المقر الرئيسى لها بدلا من المقر المتواجد بشارع طلعت حرب. وقالت «عبدالدايم» إن إعادة تشغيل المقر الرئيسى للرقابة بعد توقف استمر ٥ سنوات تعمل على إثراء منظومة الإبداع في المجتمع وتستكمل الإنجازات التي بدأت العام الماضى وتمثلت في افتتاح ٨ مقار للجهاز بالمحافظات.

وتابعت أن التطوير وإعادة التأهيل هو الأول للمقر منذ إنشاء الرقابة ويشمل النواحى اللوجستية وأسلوب العمل، حيث تم استحداث 3 وحدات لتكنولوجيا المعلومات، والدراسات الاجتماعية وتطوير الأداء، كما تم مد ساعات العمل حتى الـ6 مساء إلى جانب ضم 20 متخصصا من الرقباء لضمان الحفاظ على جودة ومستوى الأعمال الفنية التي يتابعها الجمهور المصرى.