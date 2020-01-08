شكرا لقرائتكم خبر عن «لقاء العلماء بالشباب».. أحدث برامج «الأوقاف» التثقيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق برنامج «على طريق الاستنارة.. لقاء العلماء بالشباب» ليكون لقاءً شبه دورى يلتقى فيه نخبة من العلماء والمثقفين مع الشباب لمدة يوم أو يومين بأكاديمية الأوقاف الدولية أو بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية أو بإحدى المديريات الإقليمية للحوار والنقاش وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن رؤاهم، والإجابة عن تساؤلاتهم في قضايا الشأن الدينى والشأن العام.

وقال وزير الأوقاف: «سيشارك نخبة من العلماء والمثقفين والمعنيين بقضايا الشأن العام، تحصينا لشبابنا من الاختطاف الفكرى من جهة، ونقلا للخبرات وتحقيقا لتواصل الأجيال من جهة أخرى.

وفى سياق آخر، قال جمعة إن خطبة الجمعة المقبلة ستكون عن مفهوم سماحة الأديان من جهة وحتمية الاصطفاف الوطنى في مواجهة التحديات من جهة أخرى..