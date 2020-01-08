شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية: من يحرّمون تهنئة المسيحيين بعيدهم لا يعرفون شيئًا عن الله والرسول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، زار يهوديًا مريضًا وتمنى له الشفاء، مؤكدا أن جميع العلماء أكدوا فرحة المسلمين قديمًا بنصر المسيحيين على الفرس، لأنهم أخوة وأهل كتاب. وأضاف «عطية» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن من يحرمون أو يمنعون تهنئة الإخوة الأقباط بأعيادهم لا يعرفون شيئًا عن الإسلام أو عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قائلًا: «نحن نعبد ربًا لا نعرفه ونصلي على نبي لا نعرفه».

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