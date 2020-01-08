شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: حجم الأمطار 3 ملايين متر مكعب.. وأكبر من قدرة الصرف الاستيعابية بـ 1.2 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض برنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، وبسمة وهبة، على شاشة «on e»، مقطع فيديو لغرق إدارة كاملة بحى المنتزه ثان في الإسكندرية بسبب الأمطار.

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وعلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الفيديو الذي عرضه البرنامج، موضحًا أن المبنى لإدارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحرمين، في محافظة الإسكندرية، وهو نتيجة كسر ماسورة مياه فوق السطح، وليس نتيجة الأمطار، مشيرًا إلى أنه تم إصلاح الماسورة ولا يوجد أي تلفيات داخل المنشاة، كما تم إصدار توجيهات بنقل الموظفين من هذه الغرف لمنطقة أخرى لحين الانتهاء من إصلاح المبنى بالكامل، مؤكدًا: «سيتم إصلاح المبنى بأكمله وليس الكسر فقط».

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة بدأت في الإسكندرية أمس الاثنين وستستمر حتى يوم الجمعة، وحجم الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالصرف، موضحًا أن حجم الأمطار يصل لـ 3 ملايين متر مكعب، بينما القدرة الاستيعابية للشبكة مليون و800 ألف متر مكعب، وبالتالى 1.2 مليون متر مكعب مياها في الشارع.

وأوضح أنه تم ضخ 70 عربة صرف صحى بالشوارع، مع الاستعانة بعربات المنطقة الشمالية لسحب المياه من الشوارع.