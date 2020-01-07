مصر | حبس صيدلى متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس صيدلى متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بدمياط، بحبس صيدلي من قرية ميت الخولى التابعة لمركز الزرقا ومقيم بمدينة دمياط الجديدة، ٤ أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة الإتجار في العقاقير المخدرة، بعد أن تم القبض عليه أثناء تواجده بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط.

كانت معلومات وردت إلى مباحث مركز شرطة دمياط وقسم مكافحة المخدرات بقيام م. صيوح صيدلى باتخاذ قرية الشعراء مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته (26 شريطا مخدرا مختلف الأنواع، تامول وترمادول وكبتاجون وهاتف محمول، مبلغ مالي) وتم القبض عليه.

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 262 لسنة 2020 جنح مركز شرطة دمياط.

