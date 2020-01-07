مصر | عاجل.. العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت أعلى محور صفط اللبن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت أعلى محور صفط اللبن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذت العناية الإلهية أسرة كاملة من الموت "أم و3 أطفال"، إثر وقوع حادث مروري، أعلى محور صفط اللبن، وسقوط جزء من السور الحديدي، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطار بورود بلاغًا للعميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى المحور وسقوط جزء من السور الحديدي، بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية بأخرى ملاكي من الخلف، واصطدمت الأخيرة بالسور ليسقط جزء منه أسفل الكوبري، مما تسبب في تهشم السيارة من الأمام، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على قائد السيارة المتسبب في الحادث لاستجوابه والتأكد من ملكيته للسيارة وإجراء تحليل مخدرات له، لمعرفة قيادته تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.

ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بأوناش المرور لرفع حطام الحادث، ورجال المرور لسحب الكثافات المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.